Opnieuw raak bij scooterverhuurder in Den Haag: brand in opslag waar accu's worden opgeslagen

Bij een opslag van deelscooterverhuurder Check in Den Haag is zaterdagavond brand uitgebroken. De brand woedde in een container in de Rivierenbuurt waar accu's worden opgeslagen. Eerder dit jaar was er bij hetzelfde bedrijf ook al sprake van brand.

Bij de brand zaterdagavond kwam een flinke hoeveelheid rook vrij. Dat ging ook gepaard met 'een stinkende, nare lucht', aldus calamiteitensite Distrcit8. De brandweer heeft de container opengemaakt en daarna de accu's lange tijd gekoeld met water zodat deze niet weer in de brand vlogen. De politie heeft de omgeving tijdens de brand afgezet met lint. Na de vorige brand eerder dit jaar werden er containers met speciale brandmeldinstallaties neergezet op de locatie. De brand die zaterdagavond woedde heeft mogelijk te maken met een technisch mankement. Er raakte niemand gewond en er hoefde geen woningen ontruimd worden. Den Haag Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook deze premium verhalen van onze partner Haags museum gaat roofkunst teruggeven aan Joodse nabestaanden: ‘Een verlies? We zijn vooral heel blij’

Kevin Klinkspoor (22) gelooft niet in God én is homoseksueel, maar leidt wel álle CDA-jongeren

