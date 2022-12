Hulpdiensten massaal uitgerukt voor wak op meer in Rijswijk, niemand in water aangetroffen

De hulpdiensten zijn zondagochtend massaal opgeroepen voor een wak op het meer in het Wilhelminapark in Rijswijk. Volgens de melder zou er mogelijk een persoon in het water bevinden. Na een zoekactie is er niemand in het water gevonden.

De melding van het wak kwam rond 10.45 uur binnen bij de meldkamer. Zo'n twintig minuten later werd er opgeschaald naar 'middel waterongeval'. Naast de politie en ambulancedienst kwamen ook duikers van de brandweer naar het Wilhelminapark in Rijswijk. Rond het wak is gezocht naar een persoon, maar er is niemand aangetroffen. De zoekactie is daarna gestaakt door de hulpdiensten.

