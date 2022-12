Arrestatieteam valt woning in Moerwijk binnen na melding van vuurwapen

Een arrestatieteam is zaterdagavond een woning in Den Haag binnengevallen na een melding van een vuurwapen. Bij de inval aan de Tesselschadelaan in Moerwijk werd voor zover bekend geen verdachte gevonden en ook geen vuurwapen.

Agenten in kogelwerende vesten en het arrestatieteam verzamelden zich rondom de woning, omdat er volgens een melding iemand met een vuurwapen in het huis zat. De inval vond omstreeks 23.00 uur plaats. Daarbij is ook de berging van de betreffende woning doorzocht. Voor zover bekend heeft de politie niemand aangehouden. Ook zou er geen vuurwapen zijn aangetroffen. Na de inval heeft de politie nog verder onderzoek gedaan in zowel de woning als de berging.

