Man mogelijk vanwege geaardheid lastiggevallen in trein en vervolgens mishandeld op straat

Een man die vrijdagavond op weg was naar Den Haag Centraal Station is in de trein lastiggevallen door een groep jongens, mogelijk vanwege het feit dat hij homoseksueel is. Toen hij eenmaal was uitgestapt is hij ook nog eens flink toegetakeld op straat.

De man zat nietsvermoedend in de trein naar Den Haag Centraal Station toen hij werd aangesproken door de jongens, die hem lastigvallen en blijkbaar zijn achtervolgd. Op het Koningin Julianaplein werd hij vervolgens mishandeld. De man is onder meer geslagen en geschopt. Hij liep een flinke hoofdwond op en moest voor behandeling aan zijn verwondingen naar het ziekenhuis. Personeel van de NS heeft met behulp van een afzetscherm het zicht op het slachtoffer ontnomen. Een toevallig passerende arts heeft eerste hulp verleend.

De jongens zijn er vervolgens vandoor gegaan, van hen ontbreekt nog ieder spoor. Het slachtoffer zal later vandaag aangifte doen. Dan hoopt de politie ook een uitgebreid signalement te kunnen verspreiden. Volgens calamiteitenwebsite Regio15 zou de man zijn lastiggevallen omdat hij homoseksueel is. De politie kan dat echter nog niet bevestigen. "Ik kan nog niets zeggen over de aanleiding van de mishandeling. Dat zal uit het onderzoek moeten blijken", aldus een politiewoordvoerder. Den Haag

