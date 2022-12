Dak van stadion ADO Den Haag niet veilig bij volgende harde storm

Tot die tijd is het, bij windkracht 8 of hoger, niet veilig om het veld en de tribune te gebruiken en kan er geen wedstrijd plaatsvinden. Aan het gebruik van het hoofdgebouw worden verder geen beperkingen opgelegd. Het beschadigde en onlangs vervangen dakdeel in de noordoosthoek van het stadion is opnieuw ontworpen en conform huidige wet- en regelgeving uitgevoerd. Hier is dus geen extra werk nodig.