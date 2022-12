HTM koopt definitief 56 gloednieuwe Zwitserse trams die toegankelijk zijn voor alle reizigers

De nieuwe, moderne trams vervangen de bekende oude rood-beige trams. "Onze GTL8-trams hebben inmiddels al 40 jaar lang vele reizigers vervoerd. En dat zullen zij de komende jaren ook nog doen. Maar het einde van hun levensduur komt in zicht", zegt directeur Jaap Bierman. Vanaf 2026 worden deze trams, die nu nog rijden op de lijnen 1, 6 en 12, vervangen door de HTM TINA. "Daarmee levert HTM niet alleen toegankelijk openbaar vervoer, maar speelt zij ook in op de toekomst van de mobiliteit in de Haagse regio."