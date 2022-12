Bij de politie kwam rond 02.10 uur een melding binnen van een vechtpartij, waarbij bleek te zijn gestoken. Hulpdiensten snelden naar de straat om het slachtoffer bij te staan. Bij aankomst troffen zij een man zwaargewonde man aan. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



"Op de Sara Burgerhartweg heeft de politie een persoon aangehouden voor mogelijke betrokkenheid", meldt calamiteitensite District8. Hij is met zakken om zijn handen meegenomen naar het politiebureau. Door de zakken blijven de eventuele sporen veilig.



Wat zich precies heeft afgespeeld, is vooralsnog onduidelijk.