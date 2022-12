Gewonde bij steekpartij restaurant Denneweg

Bij een steekpartij in de Denneweg in het centrum van Den Haag is woensdagavond een 28-jarige man gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Een 52-jarige man is als verdachte aangehouden.

De steekpartij zou hebben plaatsgevonden in of voor een horecagelegenheid. De aanleiding is vooralsnog onduidelijk. De politie heeft een gedeelte van de Denneweg afgezet met linten en doet onderzoek.

