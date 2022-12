Bevrijdingsfestival krijgt hoogste subsidie van Den Haag

Het Westlandse Varend Corso krijgt geen subsidie van de gemeente Den Haag, tot grote teleurstelling van Rob Baan. "We zagen dit niet aankomen", zegt de organisator. "Dit is een complete verrassing na een succesvol Varend Corso in Den Haag dit jaar. Volgens mij hebben besluitvormers een ander Varend Corso gezien dan het Haagse publiek. Dit besluit is een schril contrast met het enthousiasme langs de waterkant."