De stad mooier, schoner en gezelliger: dit zijn de genomineerden voor de Gulden Klinker

Met een nominatie krijgen de organisaties of personen een straatsteen met een vergulde plaat erop: een Gulden Klinker en een geldprijs van 1000 euro. Dat bedrag is om de buurt op te knappen: met nieuwe planten of een picknicktafel bijvoorbeeld. Het kan van alles zijn, als het maar bijdraagt aan een schonere en/of veiligere buurt, straat of plein.