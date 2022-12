Den Haag heeft veel huizen met energielabel E, F of G

Den Haag telt aanzienlijk meer slecht geïsoleerde woningen dan het landelijk gemiddelde. 23 procent van de woningen in de stad heeft een energielabel E, F of G. In Nederland is dat gemiddeld 16 procent.

Den Haag heeft nog zeven jaar de tijd om zo'n kleine veertigduizend woningen beter te isoleren. De landelijke doelstelling is namelijk om vanaf 2030 alleen nog maar huizen met energielabel D of hoger te hebben.

Natuur & Milieu heeft inzichtelijk gemaakt in welke gemeenten en wijken de woningen staan met de slechte energielabels E, F of G. Den Haag doet het minder in vergelijking met andere grote steden in de G4. In Rotterdam, Utrecht en Amsterdam maken woningen met lage labels respectievelijk 18, 17 en 16 procent van alle woningen uit.

De milieuorganisatie heeft ook in kaart gebracht welke van de 3238 wijken in Nederland het slechtst scoren op het gebied van isolatie. Van de vijftig wijken die het slechtst scoren, bevinden zich er maar liefst dertig in de vier grote steden. In Den Haag vallen Benoordenhout en de Bomen- en Bloemenbuurt op. Daar heeft meer dan de helft van de woningen label E of lager.

Slecht geïsoleerde woningen komen het minst voor wanneer een corporatie de verhuurder is, zo'n 13 procent in Den Haag. Bij particuliere verhuur en koopwoningen ligt het aantal woningen met label E, F of G rond de 30 procent.

Buurgemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar scoren nog slechter in het aantal huizen met een gezond label. Zoetermeer heeft opvallend weinig van deze woningen. Slechts 12 procent van de huizen heeft een laag label. De groeistad staat op nummer 9 van de meest vooruitstrevende gemeenten. Almere staat op 1. Daar zijn vrijwel alle huizen voorzien van een goed label.