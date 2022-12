Restaurant voor drie maanden gesloten na vondst van werkend explosief

'Gesloten wegens een ernstig geweldsincident' staat op een aanplakbiljet op de gevel van het Surinaamse restaurant. Daarnaast een kennisgeving van burgemeester Jan van Zanen dat het pand voor drie maanden, tot dinsdag 28 februari om 10.00 uur, is gesloten.

Van Zanen heeft dat besloten nadat eind november een werkend explosief voor de deur werd gevonden. Dat weekend lagen er ook explosieven bij de vestigingen in Dordrecht en Rotterdam en werden ook filialen beschoten. Een week later ging een explosief af in Rotterdam.