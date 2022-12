Automobilist slaat op de vlucht na stopteken op A4 en gaat na wilde achtervolging weer in de fout

Een vluchtende automobilist heeft het na een wilde achtervolging op de A4 wel heel bont gemaakt. De bestuurder die opnieuw zijn voertuig instapte nadat hij werd 'heengezonden', wordt inmiddels verdacht van zeven strafbare feiten, meldt de politie, dat het een wonder vindt dat er geen gewonden vielen. Het was al de tweede wilde achtervolging op de A4 in een paar dagen tijd.

De politie kreeg afgelopen week vlak bij den Haag een melding van een auto die tegen de vangrail was gereden op de A4 en daarna met forse schade zou zijn doorgereden. Met meerdere eenheden ging de politie op zoek naar het voertuig. De automobilist die 112 had gebeld bleef achter de auto aanrijden en kon zo de locatie blijven doorgeven.

Door de informatie van de beller werd de auto even later op de vluchtstrook van de A4 aangetroffen. "Maar daarmee was de kous nog niet af...", verzucht de politie Rijswijk. Hun collega's van de politie in Delft waren ook in de achtervolging gekomen en konden het voertuig uiteindelijk een stopteken geven om de auto te controleren.

Razende snelheid vandoor

Daar was de bestuurder het niet mee eens: deze ging er volgens de politie 'met razende snelheid' vandoor. "Hierbij voegde de bestuurder blindelings terug in tussen het verkeer. Het is een wonder dat hierbij geen gewonden zijn gevallen."

De politie-eenheden van Delft en Rijswijk hebben het voertuig ingesloten en voorzichtig begeleid naar de vlucht, waarna de automobilist tot stoppen is gedwongen. "Bij het openen van het portier, kwam de alcoholwalm de collega's al tegemoet", zegt de politie. Bij controle bleek ook nog eens dat het rijbewijs van de bestuurder een aantal maanden geleden ongeldig was verklaard.

De man achter het stuur werd aangehouden. Zijn voertuig had dusdanig veel schade dat het is overgebracht naar het depot van een bergingsbedrijf. Daarnaast heeft de auto een 'WOK-status', wat betekent dat deze nog moet wachten op een keuring vanwege de geleden schade en niet de weg op mag.

Wederom de weg op

Nadat de verdachte weer is 'heengezonden' heeft hij het voertuig bij het bedrijf opgehaald en is hij toch de weg weer op gegaan. De politie heeft de bestuurder daarna niet maar gevonden. De beslissing om weer in de auto te stappen heeft extra gevolgen voor de man. Hij zal zich binnenkort opnieuw aan het politiebureau moeten melden voor verhoor. Daarna gaat de officier van justitie zich over de zaak buigen.

Tegen de bestuurder zijn de volgende zeven feiten ten lasten gelegd:

- Artikel 5a van de wegenverkeerswet: Zich zodanig gedragen in het verkeer dat zwaar lichamelijk letsel teweeg kan worden gebracht.

- Artikel 7 van de wegenverkeerswet: Verlaten van de plaats van een ongeval.

- Artikel 8 van de wegenverkeerswet: Rijden onder invloed van alcohol in combinatie met verdovende middelen.

- Tweemaal artikel 9 van de wegenverkeerswet: Rijden terwijl het rijbewijs geheel of ten delen ongeldig is verklaard of is ingevorderd.

- Rijden tijdens een rijverbod

- Rijden in een voertuig met een WOK status.

Tweede achtervolging in één week

Afgelopen zondag volgde er nog een wilde achtervolging, ook op de A4. Toen moest de politie een waarschuwingsschot lossen om een auto tot stilstand te krijgen. Twee inzittenden werden aangehouden ter hoogte van de afrit bij Den Hoorn.

Eén van de inzittenden zou in een woning aan de Allard Piersonstraat in Rotterdam een vrouw hebben mishandeld en bedreigd met een vuurwapen. Agenten probeerden hem staande te houden, maar de verdachte besloot ervandoor te gaan. Een wilde achtervolging over de A13 en A4 volgde.

De inzittenden, twee mannen van van 22 en 30 jaar uit Rotterdam, werden op de snelweg op hun knieën gezet en in de boeien geslagen. In het voertuig werd ook een vuurwapen gevonden.