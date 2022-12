17-jarige op scooter probeert agent van motor te duwen

Een politieachtervolging van een jongen op een bezorgscooter is maandagavond geëindigd in een crash. Een zeventienjarige is aangehouden voor poging zware mishandeling van een motoragent, roekeloos rijgedrag en het rijden zonder rijbewijs.

De scooterrijder reed rond kwart voor twaalf vermoedelijk door rood op de kruising van de Hoefkade met de Koningstraat. Daar moest hij hard afremmen voor een motoragent. Deze diender gaf de jongen een stopteken. Dit werd echter genegeerd, waarna een achtervolging ontstond. In de vluchtpoging door de Tullinghstraat, het Oranjeplein, de Van Limburg Stierumstraat, de Boekhorststraat naar de Grote Marktstraat maakte de scooterbestuurder diverse verkeersovertredingen. Zo reed hij over de stoep, door rood licht en tegen de rijrichting in. Omver duwen De jongen probeerde ook tot twee keer toe de motoragent omver te duwen, waardoor de agent bijna zijn balans verloor. De achtervolging ging verder op het Westeinde, de De La Reyweg, het Schalkburgerplein en de Schalkburgerstraat richting de Kempstraat en de Hoefkade. Toen de bromfietser afremde en zijn snelheid minderde, ging de motoragent naast hem rijden om hem te laten stoppen. Dit lukte echter niet. Op de Paardenbergstraat reed de zeventienjarige uiteindelijk tegen een hek en een geparkeerde auto, waarna hij kon worden aangehouden. De politie sloeg hem in de handboeien en controleerde zijn gegevens. Het bleek dat de bromfietser geen rijbewijs had. Hij krijgt een proces-verbaal voor de verschillende verkeersovertredingen. Ook zal hij zich moeten verantwoorden voor het duwen van de agent. De motoragent deed hiervoor aangifte. Den Haag Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Tumultueuze relatie werd Briza (40) fataal in hotelkamer: 'Alles puur uit zelfverdediging gedaan’

