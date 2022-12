De bestuurder reed even voor 22.30 uur over de Eikenlaan en verloor de macht over het stuur. Hij ramde een geparkeerde auto, een lantaarnpaal, deelscooter en kwam vervolgens ondersteboven in een schuur aan de Acacialaan terecht.



In de wagen zaten meerdere personen. Eén van hen is nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.



Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. Een berger heeft het voertuig afgesleept. De schade aan de schuur is enorm.