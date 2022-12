Bij een aanrijding botsten twee personenauto's op elkaar, de schade is flink. Zo is er een oliespoor naast een van de auto's te zien.



Politie, ambulance en brandweermotor kwamen naar de Oude Haagweg. Een persoon is nagekeken door de ambulancemedewerkers.



Door het ongeluk is de Oude Haagweg tot en met de Groen van Prinstererlaan afgesloten.