Is het nu eindelijk klaar met die aanrijdingen? Horrorpoller volgende week weer aan

De gemeente heeft de poller eind vorige maand uitgezet nadat de 54ste bestuurder er tegenaan was geknald. Om te zorgen dat er niemand meer tegen de paal rijdt zijn afgelopen dagen extra maatregelen getroffen. Zo is de belijning aangepast, en zijn andere bebording en vluchtheuvels geplaatst. Het gehele wegvak tussen de Martin Luther Kinglaan en het Els Borst-Eilersplein is daarmee een busbaan geworden. 'De aanpassingen moeten zorgen dat de busbaan beter opvalt', schrijft de gemeente in een brief naar bewoners.



De werkzaamheden zijn bijna klaar en de paal wordt naar verwachting volgende week weer in werking gesteld.