Illegale beautysalon, bestuurders onder invloed en hoge huren: veel mis in Zuidwest

Een illegale beautysalon in de kelderbox, een dronken en rijbewijsloze bestuurder die nog 10.000 euro belastingschuld open had staan en een boeteregen. Ook bij de honderdste grote Haagse handhavingsactie was het weer flink raak.

Bij een grote verkeerscontrole woensdagmiddag in Den Haag Zuidwest had één van de bestuurders meteen een volle bingokaart vanwege rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs en een signalering door de FIOD. Ook bleek dat hij internationaal gezocht werd en nog een belastingschuld open had staan van 10.000 euro.



En niet alleen de gezochte bestuurder viel door de mand bij de controle. Drie mensen die een valse naam gaven en onder invloed van drugs reden werden ingerekend. Zes auto's werden in beslaggenomen in verband met openstaande schulden voor in totaal 150.000 euro. "Verder is door meerdere bestuurders afstand gedaan van wiet en er werd afstand gedaan van een stalen knuppel en een boksbeugel", meldt de gemeente.

Ook werd er bij een van de onderzochte wagens een verborgen ruimte gevonden door de douane. "Dit voertuig is weggesleept voor verder onderzoek."

1550 geparkeerde auto's werden gescand. "Een eigenaar viel in de prijzen door dertien onbetaalde parkeerbonnen. De auto is weggesleept." In totaal kregen 101 personen een naheffing toegestuurd.

Hennepkwekerij

Naast de verkeerscontrole werden ook woningen gecontroleerd. In een kelderbox van een huurhuis trof de pandbrigade een illegale beautysalon aan. "De woningcorporatie is ingeschakeld en de box is ontruimd." Ook werd er in een van de woningen een hennepkwekerij aangetroffen met minimaal 200 planten. De hennepkwekerij is ontmanteld en de planten zijn vernietigd.

Verder was er sprake van illegale bewoning en inschrijvingen. "In vier gevallen werd wederom een te hoge huur geconstateerd, met een top van 2100 euro voor een driekamerwoning. Het huurteam geeft hier verder gevolg aan." Verder is er in totaal 20.000 euro aan bestuurlijke boetes uitgeschreven.

Snus

Ook horecazaken werden gecontroleerd. Tien van elf gecontroleerde panden bleken niet in orde te zijn. Zo werden er in een van de zaken 21 potjes met in totaal 210 zakjes snus aangetroffen.

Ook werd er vier kilogram shisha gevonden, waarvan een kilo in de Van Baerlestraat. Bij een aantal zaken was er sprake van gebrekkige hygiëne, het ontbreken van een vergunning en het niet aanwezig zijn van leidinggevend personeel. "Een persoon is aangehouden vanwege het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs."

Vijftien taxichauffeurs moesten ook aan de controle geloven. Twee van hen moesten direct hun werkzaamheden staken, een chauffeur ontving een proces-verbaal omdat hij geen chauffeurskaart bij zich had. "Hiervoor ontvangt de werkgever ook een bekeuring."

Zowel bij de horeca- als de verkeerscontroles en bij de acties van de Haagse Pandbrigade werd samengewerkt met de Poolse politie. "Dit heeft goed gewerkt omdat deze specifieke controles veel soepeler verlopen door het makkelijker kunnen voeren van gesprekken. Bovendien is er sprake van een andere gezagsverhouding ten opzichte van de politie."

Voeten op de bank

Ook tramreizigers werden gecontroleerd. De HTM inde 88 keer een boete voor het niet tonen van een geldig vervoersbewijs. Zwartrijders betaalden daarvoor 55 euro. "Een persoon kreeg daar nog een bon voor het plaatsen van voeten op de bank bij."

Burgemeester Jan van Zanen blikte op de honderd succesvolle handhavingsacties terug. "Dit soort acties zijn en blijven nodig voor het vergroten van de veiligheid van de wijken. Iedereen die denkt regels en wetten aan zijn of haar laars te kunnen lappen weet, dankzij de signalen van bewoners, dat wij ze vroeg of laat weten te achterhalen."