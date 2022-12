Ongeluk in Sijtwendetunnel richting Leidschendam, verkeer moet omrijden via N44, A12 en A4

In de Sijtwendetunnel in is een ongeluk gebeurd in de richting van Leidschendam. Rijkswaterstaat Verkeersinformatie adviseert weggebruikers om om te rijden via de N44, A12 en A4.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is vooralsnog onduidelijk. Volgens Rijkswaterstaat is er sprake van letsel. 'Het is nog niet bekend hoelang de afhandeling gaat duren.'

