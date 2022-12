Snackbarhouder die aan Maanweg coffeeshop wil beginnen krijgt nul op rekest

Er komt geen nieuwe coffeeshop in de Binckhorst in Den Haag. Begin november had de exploitant van de snackbar op het adres Maanweg 23 hiervoor een vergunning aangevraagd bij de gemeente Den Haag. De ondernemer hoopte met deze aanvraag zijn exploitatie te kunnen verbeteren.

De aanvraag leidde tot paniek in buurgemeente Leidschendam-Voorburg. De snackbar bevindt zich niet ver van een woonwijk in Voorburg en een vestiging van kinderdagopvangorganisatie Vlietkinderen. Vertegenwoordigers van de ChristenUnie in beide gemeenten trokken aan de bel en vroegen zich af of hierover overleg was geweest tussen Den Haag en Leidschendam-Voorburg.

Geen ruimte

Omwonenden kunnen gerust zijn, want de snackbarhouder heeft zijn vergunningaanvraag ingetrokken. Hij zou ook geen toestemming hebben gekregen, want in het coffeeshopbeleid van de gemeente Den Haag is geen ruimte voor uitbreiding.



'Er zijn nu 36 coffeeshops en daarmee heeft Den Haag een kleinschalige en beheersbare branche', schrijft burgemeester Jan van Zanen aan de ChristenUnie. 'Het enige aandachtspunt is de overconcentratie aan coffeeshops in het Zeeheldenkwartier en de Weimarstraat. Daarom staat het coffeeshopbeleid toe om vanuit die gebieden coffeeshops te verplaatsen naar passende locaties daarbuiten.'

Van Zanen stelt dat initiatieven tot verplaatsing altijd in een vroeg stadium aan de raad worden voorgelegd. Ook de coffeeshopbranche is van deze afspraak op de hoogte en legt initiatieven altijd eerst voor aan de gemeente. De ondernemer van de snackbar was niet op de hoogte van deze afspraken en het Haags coffeeshopbeleid. Nadat hij door de gemeente Den Haag werd geïnformeerd, heeft hij zijn aanvraag ingetrokken.