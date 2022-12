Spermasporen veiliggesteld bij bezoek erotische massagesalons: lijkt op illegale prostitutie

In drie van de vier ondernemingen zijn vervolgens spermasporen aangetroffen. In totaal zijn dertien spermasporen veiliggesteld. De sporen worden geanalyseerd om vast te stellen of ze afkomstig zijn van meerdere mannen. De identiteit van die mannen wordt daarbij overigens niet openbaar gemaakt.

Afhankelijk van de uitkomsten van deze analyse is het mogelijk dat de gemeente maatregelen treft tegen de salons vanwege het overtreden van de regels. In één van de salons stuitten de controleurs op een slaaplocatie in de kelder. In een andere onderneming werd een compleet woonverblijf aangetroffen met een tweepersoonsbed en keuken. Dat is opvallend omdat het volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan om in een dergelijke onderneming te wonen.