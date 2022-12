Beroemdste vogel van jarig Mauritshuis had al een film en heeft nu ook een lied

Bij het zien van het kunstwerk bleef er één zin in het hoofd van de Zoetermeerse muzikant hangen: 'I want to keep you to myself', verwijzend naar de neiging van mensen om dingen te willen bezitten. San Holo nam dit als uitgangspunt voor zijn nummer. Het resultaat vormt de muzikale afsluiting van het jubileumjaar van het Mauritshuis dat in 2022 200 kaarsjes uitblies. De bijbehorende videoclip is voor een deel in de binnenstad van Den Haag opgenomen.