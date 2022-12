21-jarige Hagenaar aangehouden, verdacht van vernieling en geweld na België-Marokko

De man wordt verdacht van vernieling van een voertuig en openlijke geweldpleging op de Vaillantlaan in Den Haag. Een aantal relschoppers vernielde na de voetbalwedstrijd België-Marokko een voertuig dat op dat moment over de Vaillantlaan reed. Op basis van beelden werd de 21-jarige man herkend en aangehouden. De verdachte zal op een later moment voor de rechter verschijnen.



De politie is bezig met verder onderzoek naar aanleiding van die avond en analyseert de beelden. De mogelijkheid dat in de toekomst meerdere personen zullen worden aangehouden wordt dan ook niet uitgesloten.



De politie roept getuigen van de ongeregeldheden in en rondom de Vaillantlaan op om contact op te nemen.