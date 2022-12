Haagse thuiszorgaanbieder moet op last van Inspectie activiteiten staken en cliënten overdragen

'Opnieuw constateert de Inspectie dat de zorgbehoeften van de cliënten in zorg niet goed in beeld is', meldt de rapportage. 'De wijkverpleegkundige indiceert niet volgens de beroepsnormen, de zorgplannen zijn niet volledig ingevuld, risicosignaleringen ontbreken of risicosignaleringen zijn niet voorzien van een zorgdoel.'