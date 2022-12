Nieuw voertuig voor Stichting De Haagse Soepbus: bus lijkt harder nodig dan ooit tevoren

Het dagelijks uitreiken van soep, koffie en broodjes, maar ook het maken van een praatje en het geven van advies aan mensen die noodgedwongen op straat leven; in het 35ste jaar van het bestaan van de stichting is er heel veel behoefte aan deze zaken die voor de meeste mensen heel gewoon zijn.

De nieuwe bus, mogelijk gemaakt door een gift van de Vrienden van Kessler en diverse donaties en sponsoren, is elektrisch en duurzaam, ergonomisch ingericht en vooral veel klantvriendelijker uitgevoerd. Het loket is verlaagd met een opener uitstraling en ook is er een luifel zodat wachtende mensen niet meer in de regen hoeven te staan wanneer hun soep wordt uitgeserveerd.