Politie onderschept 6400 zakjes snus bij levering aan avondwinkel

Bij de controle werden 6400 zakjes snus gevonden. Snus is een vorm van nicotine, oorspronkelijk uit Zweden, die in een soort theezakjes verpakt wordt en dat onder de bovenlip wordt gestopt. Tegenwoordig is snus heel populair onder de jeugd. Het geeft een tintelend gevoel en je kunt er concentratie en meer energie door krijgen.

Snus bevat een flinke dosis nicotine en hierdoor ligt een verslaving al gauw op de loer. De snus die bij de avondwinkel werd gevonden bevatte 10,9 milligram nicotine per zakje, terwijl de wettelijk toegestane hoeveelheid op 0,035 milligram ligt. De nicotine wordt sneller opgenomen in het bloed dan via een sigaret, omdat het via bloedvaatjes in de bovenlip gebeurt.