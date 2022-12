Automobiliste komt in botsing met tram, slachtoffer zonder spoed naar ziekenhuis

Een automobiliste is zaterdagmiddag gewond geraakt nadat haar voertuig in botsing kwam met een tram op de Fruitweg in Den Haag. Het slachtoffer is zonder spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De aanrijding vond omstreeks 12.30 uur plaats. Voor de melding werden verschillende hulpdiensten met spoed naar de locatie gestuurd. Onder meer de politie, brandweer, ambulance en het Mobiel Medisch Team kwamen ter plaatse. De vrouw werd door de brandweer met hulp van hydraulisch gereedschap uit haar voertuig gehaald. Na controle door het ambulancepersoneel werd de traumahelikopter afgemeld. De vrouw is zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Fruitweg is enige tijd afgesloten geweest voor verkeer.

