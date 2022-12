Zwaargewonde man gevonden na vermoedelijke schietpartij, drie personen aangehouden

De politie heeft donderdagavond een zwaargewonde man gevonden in een woning aan de Deimanstraat in Den Haag. Vermoedelijk is het 29-jarige slachtoffer gewond geraakt na een schietpartij, meldt de politie. Drie personen zijn aangehouden.

De melding van de zwaargewonde man kwam donderdag omstreeks 23.00 binnen bij de politie. Toen hulpverleners ter plaatse gingen troffen ze inderdaad een zwaargewonde man aan. Hij is toen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Direct na het aantreffen van de man heeft de politie drie personen aangehouden. "Naar hun betrokkenheid en de omstandigheden waardoor dit is gebeurd worden op dit moment door de recherche uitgebreid onderzoek verricht", zegt een woordvoerder. Volgens omwonenden wordt al sinds vrijdagochtend vroeg onderzoek gedaan in en rondom de woning door rechercheurs en medewerkers van de forensische opsporing, zo meldt calamiteitensite Regio15. Ook zouden zij diverse schoten en knallen hebben gehoord. Ook zaterdag werd grootschalig onderzoek gedaan bij het huis.

