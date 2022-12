Nieuwe chauffeurs melden zich, maar daarmee zijn problemen op taxibus voorlopig nog niet voorbij

"We doen er alles aan om het tekort aan chauffeurs aan te vullen", zegt directeur Martijn Kersing van Noot Personenvervoer. "Nieuwkomers moeten echter eerst intern bij ons een opleiding volgen en daarna examen doen bij het CBR. Los van de vraag of ze slagen, kampt ook het CBR met achterstanden. Het chauffeursprobleem speelt niet alleen bij ons, maar in de hele sector."

Ouderen en mensen met een beperking hebben via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) recht op aanvullend vervoer. Voor een minimale bijdrage kunnen zij onbeperkt per taxibus door Den Haag, Rijswijk, Voorburg en Leidschendam reizen. De gemeente financiert het project AV 070, vervoersmaatschappij Noot levert de busjes en chauffeurs. Den Haag telt ongeveer 15.000 gebruikers.

Omdat Noot ook het leerlingenvervoer in de stad verzorgt, kunnen AV 070-pashouders wegens drukte tussen twee uur en half vijf 's middags geen gebruikmaken van de taxiservice. Ook de tijd om vooraf te reserveren is langer geworden. Wie een dag tevoren voor een rit belt, krijgt vaak nul op het rekest.

"Wij balen net zo goed van deze situatie, want 'nee' zeggen zit niet in ons DNA", zegt Martijn Kersing. "Het gaat al beter, maar het is niet te zeggen wanneer de service weer op het oude niveau is. Klanten raden we aan hun afspraak bij de kapper niet om negen uur 's ochtends maar om elf uur te plannen. En voor spoedgevallen houden we altijd een gaatje vrij."