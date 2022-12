Weet je niet wat je met je ‘groene vingers’ aan moet, huur dan een moestuin van de gemeente

De een kweekt graag eigen groenten, de ander vindt in de gemeentetuin een rustpunt in een druk leven. Zo verbouwt Esther al jaren met haar kinderen groenten en bloemen en vindt Frans het lekker om fysiek buiten bezig te zijn. Voor hem een manier van ontspanning.

Wat de reden ook is, de tuinen vragen zeker vier uur onderhoud per week voor het doen van werkzaamheden zoals onkruid wieden, netten zetten, opbinden, water geven en oogsten. Deelnemers zijn verplicht de tuin netjes bij te houden.

Inschrijven kan via deze website. Ook is hier meer informatie te vinden over de regels over het loten en tuinieren. De inschrijving sluit op 31 december. De kosten voor het huren van een tuin zijn 38 euro voor het seizoen 2023.