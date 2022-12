Laakhavens moet uitgroeien tot gebied waar mensen met plezier wonen, werken, studeren en ontspannen

De ontwikkelvisie Laakhavens is samen met bewoners, ondernemers, ontwikkelaars, natuurverenigingen en bedrijven gemaakt. Ook de komende jaren zal dat nog het geval zijn, in samenwerking met de buurt, eigenaren, ondernemers, ontwikkelaars en andere betrokkenen.

De ontwikkeling in de Laakhavens is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. De komende tijd worden er plannen en ontwikkelingen gepresenteerd in het gebied tussen de drie grote stations: Centraal Station, Station Hollands Spoor en Station Laan van NOI. Om alvast een beeld te krijgen is een maquette gemaakt die van 19 december tot en met 19 januari is te zien in het Atrium van het stadhuis.