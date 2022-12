Beroving door tieners in Zuiderpark

In het Zuiderpark is donderdagavond een persoon beroofd door zeer jonge verdachten. De politie is op zoek naar een jongen en een meisje van ongeveer veertien jaar oud.

Volgens het signalement hebben beiden een lichtgetinte huidskleur. De jongen draagt een blauw joggingpak en het meisje een rood met blauw joggingpak. Beiden hadden een zwart mondkapje, een muts en een capuchon op.

