Vrouw haalt met vuistslag uit naar agent die bemiddelt in ruzie en wordt aangehouden

In een woning aan de Leyweg in Den Haag is woensdagavond een politieagent mishandeld die daar was in verband met een melding van een ruzie. De politie heeft de vrouw die uithaalde aangehouden.

De politie kwam met meerdere eenheden op een melding af van een mishandeling. Toen zij arriveerden bij de woning troffen zij daar een ruziënde man en een vrouw aan en probeerden te bemiddelen. Dat werd blijkbaar niet op prijs gesteld, want tijdens het bezoek werd de sfeer steeds grimmiger. Een vrouw haalde vervolgens uit en raakte met een vuistslag de kin van een agent. De vrouw is vervolgens aangehouden. De agent raakte niet ernstig gewond maar heeft wel aangifte gedaan. De kemphanen maakten flink wat kabaal tijdens de aanhouding wat ervoor zorgde dat veel buurtbewoners wakker werden en een kijkje kwamen nemen.

