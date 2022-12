Fietsende maaltijdbezorger botst op bus voor Vredespaleis

Een fietser is vanavond op het Carnegieplein op de voorruit van een bus beland, voor het Vredespaleis. Het is niet duidelijk waardoor de twee met elkaar in botsing kwamen.

Op foto's is te zien dat de bus flinke schade opliep door de aanrijding. De maaltijdbezorger kwam daarbij vol op de voorruit van de bus terecht. Calamiteitensite VRPress meldt dat de maaltijdbezorger alleen lichtgewond raakte. Bus 24 en 28 reden om vanwege de aanrijding, maar inmiddels rijden die weer de gebruikelijke route. Den Haag Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Studenten TU Delft en Universiteit Leiden: ‘Verbreek alle banden met fossiele industrie’

Uren stoeien met papier-maché verleden tijd, met deze tips is de surprise zo klaar

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen