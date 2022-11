Meeste Haagse huishoudens hoeven afval niet langer thuis te scheiden

De meeste Hagenaars hoeven in de loop van volgend jaar niet langer zelf hun plastic afval thuis te scheiden. De gemeente geeft de voorkeur aan scheiden van afval in sorteercentra in plaats van afvalscheiding in Haagse huishoudens. Thuis scheiden blijft nog wel voor de 20.000 huishoudens waar het afval aan huis wordt opgehaald.

De meeste zogeheten PMD-containers, bedoeld voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken, verdwijnen binnenkort uit het straatbeeld. PMD-verzamelcontainers binnen 75 meter van een winkelgebied blijven staan, voor mensen die graag zelf willen scheiden.

In de afgelopen jaren is gebleken dat nascheiding bij de afvalverwerker effectiever is. In Den Haag wordt er een toename verwacht van de hoeveelheid gescheiden PMD van 9000 naar ruim 11.000 ton. Nascheiding levert de gemeente daarnaast besparingen op en een vergoeding uit het Afvalfonds Verpakkingen. De besparing wordt geschat op zo’n 1.500.000 euro per jaar.

De veranderingen van het inzamelen van PMD zullen in de loop van 2023 worden ingevoerd. Hagenaars worden nog geïnformeerd over alle veranderingen.

In 2019 is een nieuwe overeenkomst gesloten tussen de Vereniging Nederlandse Gemeente en het zogeheten Afvalfonds Verpakkingen. Deze overeenkomst vraagt gemeenten om vanaf 1 januari 2023 een duidelijke keuze te maken voor bron- of nascheiding of een combinatie hiervan per wijk.

De gemeente Den Haag heeft gekozen voor een combinatie van de beide modellen. In de Haagse gebieden met huis-aan-huis inzameling van PMD blijft het bronscheidingsmodel bestaan. Dat zijn ongeveer 20.000 huishoudens. Voor de overige 230.000 huishoudens in de stad is voor het nascheidingsmodel gekozen.