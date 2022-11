Partij voor de Dieren dient motie in voor vuurwerkverbod in Den Haag

De dierenpartij noemt het afsteken van vuurwerk een gitzwarte rand van de nieuwjaarsviering. 'Het is een traditie die op knappen staat. Jaarlijks wordt Den Haag opgeschrikt door verhalen van dieren die zijn weggelopen of verongelukt. Dierenorganisaties, burgemeesters, artsen, politie en brandweer pleiten al jaren voor een afsteekverbod voor consumentenvuurwerk.'

De motie van de PvdD is bedoeld voor komende jaarwisseling. De afgelopen twee jaar was door de pandemie al een landelijk vuurwerkverbod ingesteld. Hoewel het officieel verboden was, staken veel mensen nog gewoon vuurwerk af. Dit jaar hebben twaalf Nederlandse gemeenten een lokaal afsteekverbod, waaronder Amsterdam en Rotterdam. 'Den Haag moet niet achterblijven en bij de volgende jaarwisseling vuurwerkvrij zijn', zegt Smit. 'Alles bij elkaar heeft de stad te maken met torenhoge schade.'