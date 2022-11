Meisje gewond na aanrijding, ook fietsen, auto’s en elektriciteitskastje beschadigd

Het ongeluk gebeurde omstreeks 15.00 uur in Scheveningen. Een automobilist zou voor de flinke ravage hebben gezorgd. Zijn gaspedaal zou zijn blijven hangen, zeggen omstanders tegen calamiteitensite District8. De auto schoot de stoep op en kwam flink wat meters later tot stilstand.



Een jong meisje raakte gewond bij de aanrijding. Haar verwondingen waren gelukkig niet heel ernstig, waardoor het Mobiel Medisch Team afgebeld kon worden. Daarna is het meisje zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is naar het politiebureau gebracht.