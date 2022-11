Opknapbeurt Scheveningse boulevard per direct stilgelegd door stikstof

Eerst kritiek op de renovatie van het Binnenhof vanwege de stikstofuitspraak en nu is de vernieuwing van de boulevard in Scheveningen per direct stilgelegd. De schop kan op zijn snelst na de zomer van 2023 de grond weer in.

Na het noordelijke stukje van de boulevard was nu het deel voor het Kurhaus aan de beurt voor een flinke opknapbeurt. Maar het werk is nog nauwelijks begonnen of het moet alweer worden stilgelegd. Probleem is de stikstofuitspraak die de Raad van State onlangs deed.

Het centrale deel van de Scheveningse boulevard, rond toeristenmagneten de Pier en het Kurhaus, moet een flinke metamorfose ondergaan. De wandelpromenade wordt verbreed en er komt voor het Kurhaus een 35 meter brede trap die de overgang vormt naar de strandpaviljoens. Het karakteristieke hotel zelf moet letterlijk meer uitgelicht worden. Ook moeten er drie grote pleinen worden aangelegd, voor de Pier, voor het Kurhaus en bij de Beeldentuin.

Beschermde natuurgebieden

De gemeente dacht de metamorfose van de boulevard te kunnen uitvoeren zonder dat de stikstofuitstoot een probleem zou vormen. De overheid ging ervan uit dat de stikstof die bij bouwwerkzaamheden vrijkomt niet meegerekend hoefde te worden. Maar de Raad van State zette daar eerder deze maand dus een streep door.

Den Haag moet nu dus het werk stilleggen voordat het goed en wel begonnen is. Volgens wethouder Anne Mulder kunnen de werkzaamheden namelijk gevolgen hebben voor de beschermde natuurgebieden in de omgeving. Daar is met de aanvraag van de vergunningen geen rekening mee gehouden, omdat de gemeente toen nog dacht dat dat niet nodig was.

De strandtenthouders zouden het nieuwe zomerseizoen eigenlijk op een tijdelijke locatie kunnen beginnen, maar dat wordt nu onzeker. Duidelijk is in elk geval dat de benodigde vergunningen voor de boulevard-metamorfose niet begin volgend jaar binnen zullen zijn, zoals aanvankelijk de verwachting was.

Op zijn vroegst na de zomer van 2023 kan de schop weer de grond in.