Horrorpoller op Escamplaan tijdelijk uitgezet

De horrorpoller op de Escamplaan is na een zeer lange reeks ongelukken dinsdagochtend tijdelijk uitgeschakeld. In nog geen anderhalf jaar tijd botsten ruim vijftig automobilisten op het paaltje. De gemeente neemt nog één extra maatregel om te waarschuwen voor de poller. Tot die er is, blijft het paaltje voorlopig in de grond zitten.

Eén maatregel die nog op de planning staat, is het verven van de weg. Het wegdek van de busbaan wordt binnenkort groen gemaakt. Ook wordt er met grote letters op geschreven dat het een busbaan is. Hiermee moet het duidelijker worden dat er geen doorgang is voor automobilisten. Wanneer dit is afgerond, en de poller dus weer wordt aangezet, kan de woordvoerder van de gemeente nog niet zeggen. Ondanks de uitgeschakelde pollers blijft het verbod om op de busbaan te rijden van kracht. Politie en handhavers blijven controleren en bekeuringen uitschrijven, maar er worden geen extra agenten langs de weg gezet. Knipperlichten De poller werd vorig jaar zomer geplaatst om sluipverkeer via de weg te voorkomen. Sinds juli 2021 mogen alleen nog hulpdiensten en lijnbussen de weg gebruiken. Maar na ruim een jaar tijd hebben automobilisten dat nog niet door. 54 bestuurders lieten zich al verrassen door het paaltje. Met veel schade en enkele gewonden tot gevolg. Gedurende die tijd zijn er al wel meerdere maatregelen genomen om automobilisten te waarschuwen. Met borden en knipperlichten worden automobilisten die onderweg zijn naar het ziekenhuis vertelt dat de weg niet voor hen bedoeld is. Volgens de woordvoerder is het herinrichten van de Escamplaan nog één van de maatregelen die in de toekomst genomen kan worden. Maar dat zal alleen op de lange termijn mogelijk zijn. Den Haag Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Broer Cláudio geeft 27 jaar na verdwijning Jaïr niet op: ‘Er is iemand die iets weet, die zoek ik’

Hardere aanpak geëist tegen relsupporters: ‘Waarom maar één arrestatie?’

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen