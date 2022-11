Zwaar vuurwerk gevonden in Leidschendamse woningen, proces-verbaal opgemaakt tegen tiener

De politie heeft in Leidschendam zwaar vuurwerk aangetroffen in twee woningen. In een schuurtje werden in totaal 15 Cobra's 6 en ongeveer 100 nitraten gevonden. Een tiener wordt verdacht van betrokkenheid bij het gevonden vuurwerk. Tegen de minderjarige verdachte is een proces-verbaal opgemaakt.

De vondst werd zondagavond gedaan, meldt wijkagent John Heij. "Ik ben samen met een aantal collega's van ons districtelijke vuurwerkteam bij twee woningen in Leidschendam geweest. Wij hadden voldoende informatie om te vermoeden dat er illegaal, professioneel vuurwerk aanwezig zou kunnen zijn." Eenmaal ter plaatse met de politieteams bleek er een flinke hoeveelheid zwaar vuurwerk aanwezig te zijn. "Ons vermoeden werd bevestigd. Wij troffen in totaal 15 Cobra's 6 aan en circa 100 nitraten in een schuurtje achter één van de woningen." Gevolgen niet te overzien Volgens de wijkagent had het flink mis kunnen gaan voor de buurt. "De gevolgen voor de bewoners en de directe omgeving zouden niet te overzien zijn als dit vuurwerk tot ontbranding zou komen." Het vuurwerk is in beslag genomen en zal worden vernietigd. Tegen de minderjarige verdachte wordt een proces-verbaal opgemaakt, meldt de politie. De kans is groot dat de burgemeester van Leidschendam-Voorburg een bestuurlijke maatregel zal nemen. Wat voor maatregel dat precies is, is nog niet bekend. Den Haag Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Broer Cláudio geeft 27 jaar na verdwijning Jaïr niet op: ‘Er is iemand die iets weet, die zoek ik’

