‘Verdwenen’ zelfportret Rembrandt na meer dan honderd jaar weer terug op Lange Voorhout

Na meer dan honderd jaar hangt een bijzonder zelfportret van Rembrandt van Rijn weer in Den Haag. Het schilderij was al ruim vijftig jaar niet meer in het openbaar te zien, maar is tot en met januari te bewonderen in museum Escher in Het Paleis.

Het gaat om een zelfportret uit 1643, toen de wereldberoemde schilder 37 jaar oud was. Het schilderij heeft door de eeuwen heen nogal wat te verduren gehad. In 1823 werd het gekocht door de latere koning Willem II en in 1839 werd het werk van Brussel naar Den Haag verplaatst. Hier hing het aanvankelijk in de Gotische Zaal van paleis Kneuterdijk. Een paar jaar later verhuisde het enkele honderd meter verder naar Paleis Lange Voorhout, het huidige Eschermuseum. Hier hing het hoogstwaarschijnlijk 44 jaar lang. In de jaren die volgden wisselde het werk van de meesterschilder van verschillende eigenaren. In 1921 werd het schilderij gestolen uit het Weimarmuseum in Duitsland en dook ruim twintig jaar later opeens op in Amerika. In 1967 claimde een erfgenaam het werk. Daardoor verdween het zelfportret uit het oog van het publiek, tot nu. Lees ook dit premiumartikel van onze partner De Kleine Generaal is terug, maar tot het Laakkwartier dringt dat maar langzaam door

