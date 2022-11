ME grijpt in bij onlusten in grimmig Schilderswijk na WK-winst Marokko

De ME greep zondagavond in bij de Haagse Schilderswijk, nadat een feestje na de WK-winst van het Marokkaanse elftal omsloeg. Er is één aanhouding verricht, aldus de politie.

Feestende voetbalsupporters gingen de straat op nadat het Marokkaanse elftal van België won. Vooral rondom het Vaillantplein werd het druk met een feestende menigte, aldus een politiewoordvoerder. "Het was heel gemoedelijk. We hebben lang kunnen faciliteren dat er een feestje werd gevierd. Maar als nel waren er veel mensen op de been. En sloeg de sfeer om. Er werd zwaar vuurwerk gegooid. Autodeuren van omstanders opengegooid."

Daarom besloot de politie samen met de ME in te grijpen. "Buurtvaders en jongerenwerkers hebben ook hun best gedaan om erger te voorkomen." Iedereen werd gesommeerd om weg te gaan. Er werd één persoon aangehouden. Na de inzet van de ME werd het weer rustig.

Ook in Brussel braken rellen uit vanwege de WK-wedstrijd. Relschoppers, van wie sommigen waren getooid met de Marokkaanse vlag, gooiden met vuurwerk en flessen, sloegen met stokken en stichten brandjes. De politie gebruikte traangas en had een waterkanon tegen hen in stelling gebracht.

Online gebiedsverbod

Onlangs liet de gemeente Den Haag weten te willen experimenteren met een online gebiedsverbod voor drillrappers en opruiende relschoppers. Juist om rellen en geweld te voorkomen. Toen werd al aangegeven dat ook het WK een moment zou kunnen zijn om het online gebiedsverbod in te zetten.

De gemeente had daar al locaties voor op het oog, waar het voorgaande jaren ookal mis ging tijdens voetbaltoernooien. Vorig jaar juni nog op het Jonckbloetplein tijdens het EK, waarbij ook de ME ingezet moest worden om de buurt weer rustig te krijgen.