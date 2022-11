Vijf actievoerders die A12 blokkeerden zitten nog achter slot en grendel

Zaterdagmiddag werd het overgrote deel van de ongeveer 250 actievoerders aangehouden nadat ze de A12 hadden geblokkeerd. De burgemeester verbood de blokkade. Toen de actievoerders op de snelweg gingen zitten nadat de politie hen had gesommeerd te vertrekken, werden ze in de kraag gevat en in bussen naar het bureau vervoerd.