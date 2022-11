Hulpdiensten zoeken met man en macht naar mogelijk vermist persoon nabij Pier in Scheveningen

Rond half vijf is er bij de politie een melding gedaan waaruit kon worden opgemaakt dat er mogelijk een persoon vermist werd. Hij zou in problemen zijn gekomen in de zee ter hoogte van de Pier in Scheveningen. Het slachtoffer zou een bezoeker zijn van een feest dat gaande was op de Pier en zou via de nooduitgang het water in zijn gevallen, meldt calamiteitenwebsite Regio15.