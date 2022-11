Klimaatdemonstranten blokkeren opnieuw A12, burgemeester verbiedt blokkade

Actievoerders van Extinction Rebellion hebben zaterdagmiddag opnieuw de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag geblokkeerd.

Ze hingen spandoeken op langs de snelweg en hielden het verkeer wandelend tegen. 'Deze weg loopt dood', is er op één van de uitingen te lezen. De weg is in beide richtingen afgesloten. Burgemeester Jan van Zanen heeft de blokkade van de snelweg verboden.

De demonstranten gingen om 12.00 uur de weg op om actie te voeren vanwege de klimaatcrisis. De weg werd op meerdere plekken geblokkeerd. Een groep stond tussen het Tweede Kamergebouw en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De andere groep was aan de andere kant van de tunnel op de weg gaan zitten.

De actiegroep had de demonstratie aangekondigd, waardoor er veel politie ter plaatse was. Volgens Extinction Rebellion krijgt de fossiele industrie miljarden aan subsidies van de Nederlandse overheid. "Blijkbaar is het verdienmodel van grootvervuilers belangrijker dan de levens van gewone mensen", aldus de organisatie.

Ondanks dat er veel politie aanwezig was konden de demonstranten niet worden tegengehouden. Een grote groep liep vanaf de kant van het Malieveld de snelweg op en even later kwamen ook actievoerders in de richting van Den Haag de snelweg op. Zodoende was de politie genoodzaakt de snelweg in beide richtingen af te sluiten.

De actie leverde volgens calamiteitensite Regio15.nl gevaarlijke situaties op, omdat het verkeer nog gewoon reed toen de actievoerders al op de weg liepen.

Het is de vierde keer in vier maanden dat actievoerders van Extinction Rebellion de weg blokkeren. Op 15 oktober hield een grote groep ook al het verkeer op door zich aan de weg vast te lijmen. Toen werden 62 actievoerders opgepakt.

