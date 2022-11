Haagse tieners die worden verdacht van brandstichting in Haaften negentig dagen langer vast

De twee jongens van 16 en zeventien jaar uit Den Haag die verdacht worden van het veroorzaken van een explosie bij een woning in Haaften, blijven negentig dagen in de cel.

Het explosief ging af in de nacht van 10 op 11 november, vlak naast de kinderkamer. "De twee verdachten worden verdacht van opzettelijke brandstichting", laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten.

De politie doet nog onderzoek naar de misdrijven die recent in Haaften plaatshadden. Eind oktober werd in het West Betuwse dorp een vrachtwagen van een transportbedrijf in brand gestoken: daarbij wordt uitgegaan van brandstichting. Daar werden 's nachts twee mannen gesignaleerd.

Zij klommen over het hek van het bedrijf, waarna één van hen naar een vrachtwagen liep. 8 november werd aan de Enggraaf een vrouw in de deuropening neergeschoten. Dat zou zijn gebeurd door twee jonge mannen die op een scooter waren komen aanrijden. Een paar dagen later ontplofte in diezelfde straat bij een woning een explosief.

Diezelfde nacht nog hield de politie de twee jongens van 16 en 17 aan. De twee inwoners van Den Haag werden opgepakt toen ze in de buurt van Rotterdam reden, hun auto was in Haaften als verdacht opgemerkt. In de woning waarbij het explosief afging, wonen familieleden van de transporteur. Bronnen zeggen dat de zij zijn geronseld om dit te doen.

Het Openbaar Ministerie gaf eerder aan te onderzoeken of er een verband bestaat tussen de drie incidenten.