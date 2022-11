Gewapende overval op avondwinkel, meerdere daders slaan op de vlucht

Er is vrijdagavond een gewapende overval gepleegd op een avondwinkel aan de Apeldoornselaan in Den Haag. Even verderop in de wijk, op de Dierenselaan, is een bivakmuts gevonden door de politie, dat in de wijde omgeving op zoek is naar meerdere gevluchte daders.

De melding van de overval kwam omstreeks 21.15 uur binnen bij de meldkamer. Met veel eenheden is de politie ter plaatse gegaan. In de wijde omgeving wordt gezocht naar de daders. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Naast de bivakmuts zou op een andere locatie ook een tas met de buit zijn teruggevonden. Wat de buit is, is nog niet bekend. Volgens getuigen had één van de overvallers een mes bij zich. In de omgeving is een auto klemgereden, waarna het voertuig en de inzittenden zijn gecontroleerd. Het is nog niet bekend of de auto en de inzittenden betrokken waren bij de overval. De politie doet momenteel uitgebreid onderzoek op zowel de Apeldoornselaan als de Dierenselaan. De omgeving van de avondwinkel is afgezet met politielint. Medewerkers van de forensische opsporing en rechercheurs doen onderzoek.

Bewoners in tranen omdat wijkcentrum dreigt deuren te moeten sluiten: ‘Mensen hebben dit echt nodig’

