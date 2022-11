Overleden persoon gevonden in water langs de Bierkade

In Den Haag is vrijdagmiddag een overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden.

Het lichaam werd omstreeks 14.30 uur gezien in de Haagse gracht onder een aanlegsteiger voor rondvaartboten. Onder meer eenheden van de politie en de brandweer kwamen ter plaatse. Het lichaam is door de hulpdiensten uit het water gehaald. Op de locatie is een witte tent langs de kant gezet. Ook heeft de politie zwarte schermen geplaatst in de straat om het incident af te schermen voor publiek. De Bierkade is afgesloten voor verkeer en voetgangers.

