Lies Colman nieuwe directeur Koninklijk Conservatorium Den Haag

De Belgische Lies Colman is per 1 februari 2023 de nieuwe directeur van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Hiermee volgt zij de huidige directeur Henk van der Meulen op, die met pensioen gaat. Lies Colman volgde haar masteropleiding in piano en viool aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Ze heeft een internationale carrière als soliste en kamermuzikant en is nu gastprofessor piano op de Antwerpse school. Hier maakt zij ook deel uit van de artistieke directie van de opleidingen Klassieke Muziek en de educatieve master Muziek.

