Wilders kijkt wedstrijd Oranje toch thuis: bewoners Marktweg bezorgd vanwege veiligheid

Geert Wilders gaat vrijdag toch niet de wedstrijd van Oranje kijken bij de bewoners van de Marktweg in Den Haag. De bewoners hebben zorgen geuit over de veiligheidssituatie rondom de politicus. Daarom is gekozen voor een kort bezoek.

De PVV-leider maakte eerder bekend dat hij de wedstrijd zal kijken in de officieuze 'mooiste Oranjestraat van Nederland'. Dat de politicus ernstig bedreigd wordt en constante beveiliging nodig heeft, heeft geleid tot zorgen bij de organisatoren van de feeststraat. 'Daarvoor heeft de heer Wilders alle begrip en hij wil het feestgevoel niet beïnvloeden', laat de woordvoerder van de PVV weten. 'Daarom zal de heer Wilders om 16.15 uur arriveren voor een rondleiding door de bouwers en zal daarna de wedstrijd thuis bekijken.'

